To nepochopíte! Jak si mohli na fotbalovém zápase splést tak slavné páry a označit je jinými jmény?

Jak si tyto páry mohl někdo splést? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Rapper Big Sean vyrazil s přítelkyní Jhené Aiko v Los Angeles na zápas a na obrazovce se pod jejich tvářemi objevila jména Sarah Michelle Gellar a Freddie Prinze Jr. Vtipné je, že Sarah na zápase byla, ale ne s manželem, ale s kamarádkou Elsou Collins.

Gellar fotku ze zápasu sdílela na svém profilu na Instagramu s komentářem: „Moje velká chvíle v zápase. Je to vtipný a není to poprvé, kdy si mě někdo spletl s Big Seanem. A co ty Seane, také si tě často pletou se mnou?“

Rapper přímo pod fotku herečce napsal: „To dává smysl.“ Chybička ve střižně na zápase rozhodně pobavila všechny aktéry a nejspíš i přítomné na zápase.

Sarah Michelle Gellar oslaví letos v září se svým manželem Freddiem už 20. výročí svatby a mají spolu dvě děti. Potkali se při natáčení hororu Tajemství loňského léta v roce 1997.

Rapper Big Sean je ve vztahu se zpěvačkou Jhené od roku 2016. Spolupracují spolu i v profesním životě a vydali už několik společných písní. ■