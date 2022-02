Ve Výměně manželek si děti nečistí zuby. A jejich tatínek? Ukázal svůj zanedbaný chrup!

Výměna manželek - děti si nechtějí čistit zuby. TV Nova

Dvacetiletá Tereza je sice mladou maminkou, ale v domácnosti o dvanáct let starší Bětky ze Svitávky se nestačí divit. Ve Výměně manželek totiž zavítá do domácnosti, kde si nelámou hlavu s úklidem ani hygienickými návyky u dětí.

U náhradního manžela Rosti (41) a dětí Verunky (3), Sofie (10) a Patrika (12) to rozhodně nemá jednoduché. Blíží se doba oběda a děti stále nenavštívily koupelnu, aby si vyčistily zuby. Raději si hrají na mobilních telefonech. Nutno podotknout, že jim v tom jde příkladem i jejich otec, jenž sám přizná, že čištění zubů zanedbával, a podle toho jeho chrup vypadá.

A sám má také problém odtrhnout obličej od displeje telefonu. „Děti, nechcete si vyčistit zuby,“ ptá se jejich náhradní maminka. „Spíš večer,“ pípne malá Verunka. Nakonec si kartáčkem zuby aspoň trochu přejedou. Tereza se diví, proč čištění zubů neberou jako samozřejmost.

„Maminka si s nimi zuby nečistí, děti nejsou naučený si je čistit pravidelně, což by asi měly, protože už je mají v takovém stavu, jaké je mají,“ připustil jejich táta Rosťa. „Nikdo jsme je to nenaučili, nejen Bětka, ale ani já. Já na to odmala nedbal, taky na to vypadají, mám je odrovnaný, protože jsem se o ně nestaral,“ přiznal tatínek, jenž žije s Bětkou 13 let, ale svatba se ještě nekonala. S partnerkou si chce zkusit, jak to bude vypadat, když se na deset dní rozdělí.

Sám ale nic nedělá pro to, aby jeho děti stejnou chybu neopakovaly. O to víc práce s nimi budou mít zubaři. „To dítě se od rodičů učí, tak jak se chováme my dospělí, tak to dítě se bude chovat taky,“ kroutila hlavou náhradní maminka Tereza z Dubenče. Ta se do Výměny manželek přihlásila pro změnu proto, aby její manžel Filip (23), s nímž má syna Jiříka (2,5) a dceru Elišku (půl roku), pochopil, že je pro něj ta nejlepší volba, ač neumí vařit. A možná na to opravdu přijde... ■