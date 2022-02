Jáklovy dcery mají zakázané sociální sítě. Existuje ale jedna výjimka, ke které mají přístup přes jeho profil

Jáklovi dohlíží na bezpečí svých dcer i na síti. Super.cz

„Domnívám se, že sociální sítě do šestnácti let pro děti nejsou dobré. Mnoho věcí je může zranit, protože ještě nejsou úplně hotoví lidé. Ani já neholduju sociálním sítím, většinou to dělají jiní lidi za mě, je to na tom i vidět,“ smál se režisér, kterého jsme potkali naposledy na akci podporující sbírku Vlčí mák určenou pro válečné veterány.

Jákl svým holčičkám ale dovoluje působit na sociální síti určené pro umělce CrowningArt. „Hrozně mě to zaujalo. Lidi tam můžou zveřejnit díla a nechat je ohodnotit lidmi z tohoto businessu. Já tam například hodnotím krátké filmy,“ řekl režisér filmu Kajínek, který chystá velkofilm Žižka o slavném českém vojevůdci. „Je skvělé, že se tam nehodnotí lidé, jak vypadají, ale podle toho, co dělají. Když je někdo ošklivý, tak s tím moc nenadělá. Tady ale má šanci zazářit,“ chválil si nápad Jákl.

Dcery prozatím nemají vlastní profily. „Zatím používají můj účet, aby mohly brouzdat. Ještě jsme v procesu, kdy to poznávají a hodnotí ostatní. Přemýšlí o tom, čím se budou prezentovat,“ vysvětloval Petr.

A čím se potomci kaskadéra a filmaře a televizní moderátorky budou v budoucnu chlubit? „My jsem rodina, která vždycky něco vymýšlí. Manželka umí krásně malovat, k narozeninám mi dala obraz. Občas jí vezmeme její drahé barvy a plátna a malujeme si. Je to hezký,“ šibalsky se usmíval Petr Jákl. ■