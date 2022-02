Do velkofilmu o Žižkovi Jákl obsadil i svou krásnou ženu: Zošklivil ji, až se tchyně divila!

Ve velkofilmu si zahrají světové megahvězdy i manželka režiséra. Super.cz

Do svého filmu Kajínek obsadil Petr Jákl (48) manželku Romanu Jákl Vítovou (44). Bývalá rosnička si ve snímku o nejznámějším českém zločinci zahrála roli reportérky televizního zpravodajství, což jí mohlo být blízké.

Když jsme se s režisérem potkali naposledy na akci u příležitosti Dne válečných veteránů, ptali jsme se, jestli jeho žena dostala roli i v dlouho očekávaném velkofilmu o Janu Žižkovi.

„Dostala taky příležitost. S Romčou se mi dobře pracuje, jelikož rozumí tomu, co chci. Je mezi námi jednodušší komunikace,“ říká s úsměvem Jákl a jedním dechem dodává: „Ze začátku to nevypadalo, že v tom filmu bude hrát. Pak jsem ji ukecal na malinkou roličku.“

Matka režisérových dcer Sofie (13) a Elisy (10) si ve filmu zahraje partnerku Ondřeje Vetchého (59). Možná ji ale ani nepoznáte. „Blondýny ve středověku v našich končinách nebyly, tak dostala paruku. Zošklivil jsem ji. Její maminka se divila, co jsem jí to provedl. Já jsem odpověděl, že to takhle ve středověku chodilo,“ smál se Petr Jákl. ■