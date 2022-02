Jáklova filmového Žižku hraje Američan. Režisér ale trvá na tom, že v českých kinech bude mluvit česky

Petr Jákl našel pro svého Žižku český hlas. Super.cz

Posledních několik let žil natáčením velkofilmu Žižka. Petr Jákl (48) má všechny scény natočené a film je dokonce sestříhaný. Mohlo by se zdát, že si bude chvíli užívat klidu. Opak je pravdou. „Ještě pracujeme na dabingu. Je jasné, že film Žižka by měl být v češtině. Záleží mi na tom, aby lidi ani nepoznali, že jde o dabing,“ svěřil se nám v rozhovoru Jákl.