Je jí 60 let, ale tělo má jako dvacítka: Jaké je tajemství této slavné modelky, která prorazila až po čtyřicítce?

Yazemeenah Rossi Profimedia.cz

Modelingu se začala věnovat až v 28, ale prorazila dokonce až v 45 letech. Značky si jí začaly všímat v pozdějším věku právě proto, že působila velmi mladě.

Může se zdát, že našla pramen mládí, ale ve skutečnosti je za mladistvým vzhledem a zářivou pletí prý zdravá strava. Bio potraviny upřednostňovala už v době, kdy to většina lidí tolik neřešila, ale nikdy se prý netrápila dietami.

„Nikdy nejím uměle zpracované, mražené nebo nízkotučné potraviny nebo jídlo do mikrovlnky,“ sdělila Daily Staru.

„Většinou jím organické věci a každý den si vařím z čerstvých potravin. Jím hodně zeleniny, ovoce, ořechů a kvalitní ryby a maso,“ dodala.

Modelka původem z Francie žije aktuálně v Malibu. Tvrdí, že šedivět začala už ve 12 letech, ale nikdy jí to nevadilo.

„Vždycky jsem žila zdravě. S přibývajícími roky zjistíte, co je pro vás dobré. Ale není to jen o jídle. Zářit budete jedině, když budete šťastní,“ myslí si.

Co se týče fitness, Yazemeenah prý cvičí každý den. „30 let jsem dělala jógu. Každý den ji cvičím 30 minut až hodinu. Také chodím hodně na procházky. Většinou 15-45 minut dlouhé. V létě se procházím po pláži, celoročně pak vyrážím do hor.“

Do ničeho se ale nenutí a radí, aby lidé svým tělům hlavně naslouchali. „Když jsem byla mladší, cvičila jsem extrémně. Tehdy jsem na to měla energii, ale po menopauze vám začne ubývat,“ přiznala s tím, že dnes už na sebe není tak přísná. ■