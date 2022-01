Korpulentní televizní hvězdě nadávali kvůli váze: Na hejty reagovala fotkou v bikinách

Laura Adlington Profimedia.cz

Laura se pochlubila fotkou z dovolené v Mexiku, a není to jen poprvé, co se podělila o takový snímek, ale vůbec poprvé, co šla do bikin.

„Dneska jsem si vzala na pláž bikiny úplně poprvé v životě,“ popsala snímek. „A upřímně mohu říct, že jsem prvně v životě smířená se svým tělem, místo abych s ním válčila.“

„Není to dokonalé tělo, ale je moje, a chci na něm cítit slunce,“ dodala Laura a za odvahu si vysloužila pochvalné komentáře.

„Jsem z toho nervózní, ale neustále si připomínám, že dovolená je privilegium a musím si ji užít,“ nechala se slyšet, než vyrazila.

Hateři Lauře nadávají například do velryb, nebo že je její váha určitě důvodem, proč ještě nemá děti. Televizní hvězda přiznala, že jí takové poznámky lámaly srdce, a dokonce přemýšlela, že si zruší účet na sociální síti. Nakonec se ale vzchopila.

„Nenechám se vykolejit komentářem od někoho, kdo ani neumí gramatiku,“ řekla si. „Musím pamatovat na to, že 99 % zpráv od lidí je pozitivních,“ připomíná si.

Lauře ve 24 letech diagnostikovali úzkostnou poruchu. Posledních pět let bere prášky a do televizní soutěže se přihlásila, aby přestala mít strach, když je středem pozornosti. ■