Růže mezi trním: Co říká o roli prostitutky v Devadesátkách mladá herečka Štěpánka Fingerhutová?

Štěpánka Fingerhutová ztvárňuje v Devadesátkách prostitutku Janu Michaela Feuereislová

"Můj táta v devadesátkách dělal elektrikáře a opravoval herní automaty a rolety v peep show, takže jsem pár historek z prostředí devadesátkových barů už slyšela. Na Janě, kterou hraju, se mi líbilo, že se ve scénáři netlačí, aby byla drzá otrkaná prostitutka, ale naopak je to holka, co by do ní tohle povolání nikdo neřekl, a že chce dodělat školu, nechat toho a najít si normální vztah," řekla Super.cz Štěpánka.

"Co jsem si na natáčení vyloženě užila, bylo oblečení a make-up. Maskéři jako všichni ostatní odvedli skvělou práci a já měla po dvaceti letech na očích modré stíny. Devadesátkové oblečení miluju ze svých dětských fotografií, ale také z mého oblíbeného seriálu Přátelé. I když je pravda, že v Česku byl ten styl o něco horší, ale mě to vlastně doteď nějak baví," smála se.

Nadšená byla z celého natáčení. "Bylo bezva vyhrát konkurz do takového projektu. Už když jsem držela scénář poprvé v ruce, věděla jsem, že to bude bomba. Doma nás seriál přitáhl k obrazovkám od prvního dílu a mám samé dobré ohlasy," uzavřela.

Sympatickou blondýnku jsme mohli mj. vídat jako sanitářku v seriálu Modrý kód, psychopatku Šárku v Ordinaci v růžové zahradě, zahrála si také v komediích Dvojníci a Bajkeři a objeví se i v komedii Indián s Karlem Rodenem (59). ■