Fešák Kadri ze Svatby na první pohled se vrací do Česka. Bude tu rozvážet balíky jako ve Švýcarsku?

Kadri Presheva se vrací do Česka. Super.cz

Po devíti letech života ve Švýcarsku by se chtěl vrátit do Česka. „Doufám, že se všechno podaří. Měl bych se vrátit v březnu nebo dubnu,“ vyslovil své přání Kadri během své účasti na podpoře Sbírky Vlčí máky určené pro válečné veterány.

Pro někoho je možná překvapivé, že Kadri opouští zemi, do které se většina lidí snaží přestěhovat. „Na Švýcarsko nedám dopustit, je to krásná země, poznal jsem tam super lidi. V Česku mám rodinu, nejlepší přátele a vyrůstal jsem tu. Prostě mě to táhne domů,“ vysvětluje Kadri, který se v zemi sýrů, hor a luxusních hodinek nikdy necítil úplně právoplatným občanem. „I když ve Švýcarsku žiješ dvacet, třicet let, tak tě nikdy nepřijmou. Je to tam těžší pro cizince.“

A čím se bude Kadri živit po návratu do Česka? „Ve Švýcarsku jsem dělal práci, kterou jsem dělat musel. Rozvážel jsem balíky. To bych dělat nechtěl. Chtěl bych zkusit nějaké zajímavé projekty, zapojit se do charitativních činností a projektů.“ ■