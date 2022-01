Tohle je nejhezčí český režisér: Tvůrce Vlastníků vypouští do kin novou komedii, o návštěvnost se v pandemii nebojí

Jiří Havelka Super.cz

Jiří Havelka si přitom k filmu odskočil od herectví, divačky si ho zamilovaly v seriálu Až po uši, kde si zahrál s Aňou Geislerovou (45), a divadelní režie, jíž se věnuje už roky. "Divadla se jednak odsunula, a stejně jsem cítil, že by byla potřeba nějaká pauza z lehkého vyhoření režírování v divadle," vysvětloval důvod, proč se po třech letech vrátil k filmové režii. A v našem videu také vyprávěl, jak film vznikal a podle čeho vybíral herce, kteří ztvárňují i existující postavy, jejichž příběhy se také objevily v médiích.

Nás zajímalo, jak přemluvil oblíbeného Václava Koptu (56), aby vzal nemluvenou roli strojvůdce. "Říkal jsem mu, že je tam taková role Bustera Keatona a že se tam moc nemluví. Na to moc nadšeně nereagoval. Ale pak jsem mu řekl, že by řídil lokomotivu, a to se nadchl," prozradil Havelka, který se prý o osud filmu nebojí, i když doba návštěvnosti kin zrovna nenahrává. "Nesmíme se bát. Mimořádná doba žádá Mimořádnou událost," uzavřel. ■