Nohy si neholím, ale není to manifest, říká moderátorka pořadu, který vyhlašuje Prasáky týdne

Tereza Dočkalová Super.cz

Pořad Kokoti na neděli , který moderuje herečka Tereza Dočkalová, má příznivce nejen mezi feministkami, ale najde se v něm řada tzv. normálních žen. A vždy jsme zvědaví, kdo bude vyhodnocen jako Prasák týdne. " Materiálu je pořád dost, na jednu stranu bohužel, a baví nás to ," řekla Super.cz Tereza.

V době našeho rozhovoru byl aktuálním prasákem mistr etikety Ladislav Špaček. Shrnuto podle autorek pořadu jeho rady vedou k tomu, že žena by se měla vyholit, zdobit, sedět s nohama u sebe a mlčet. Padla například i jména sexuologa Radima Uzla, exposlance Dominika Feriho nebo psychiatra Jana Cimického. "Někdy se dostanu do přítomnosti nějakého z těch vyhlášených prasáků, že jsme třeba v jedné místnosti, a koukám, jestli to sleduje. A vždycky doufám, že ne," svěřila Dočkalová s tím, že k přímé konfrontaci prý zatím nedošlo.

A holí si Tereza podle rady Ladislava Špačka nohy? "Teď ne. Ale ne proto, že bych to brala jako nějaký manifest, ale protože nemám čas, je zima a stejně to nikdo nevidí," vysvětlila herečka, která moderuje také pořad Protivný sprostý matky na internetovém vysílání České televize, věnuje se i nahrávání audioknih a rok po porodu dcery Berty se vrací i k divadlu. ■