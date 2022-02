Nejprve slova podpory pro Dominiku Gottovou a teď? Monika Štiková chce radit s hubnutím a seberozvojem

Monika Štiková, nyní Binias Foto: facebook M. Binias

"Ode dneška jsem spustila nový projekt přes sociální sítě. Jde o koučink hubnutí a rady s Monikou Binias. Byla bych ráda, když vás to bude zajímat," nechala Super.cz vzkaz Monika v pondělí brzy ráno. To nás samozřejmě zajímalo a chtěli jsme vědět, co ji k tomu vedlo a zda absolvovala nějaký odborný kurz koučinku či studium nebo školení, ať už co se týče zdravé životosprávy, nebo osobního rozvoje. Nikoli.

"Většina koučů vychází z různých odborných literatur, kurzů, školení. A pak je hrstka koučů, kteří vycházejí z praxe a ze zkušeností ve svém životě, ale ten musí být opravdu pestrý, akční a plný událostí. A k těmto koučům se řadím já. Myslím si, že žádná školení, teorie a odborná literatura nenahradí zkušenosti ze života," vysvětluje Monika.

A z jakého důvodu se rozhodla pro koučování? Prý ji k tomu přivedli fanoušci. "Po řadu let, kdy jsem se stala ženou veřejně známou, a po mém pořadu Tchyně, se na mě denně obrací s dotazy a příběhy především ženy, které prožívají problémy v manželství, partnerství, s dětmi a rodiči i s vlastní identitou a rolí v rodině a chtějí to změnit," upřesnila.

Jako příklad uvádí sama sebe. "Já a můj životním příběh je toho důkazem. Změnila jsem svůj život úplně od základu, zhubla jsem přes třicet kilo a z nešťastné ženské, která byla tlustá a zakomplexovaná, jsem opět šťastná, plná energie, štíhlá a atraktivní žena. Ráda bych se o to podělila," dodává Binias, která se odstřihla od dcer Ornelly a Charlotte, spokojeně žije se svým mladým manželem v Německu a rady hodlá poskytovat online, prý proto, že si na tuto formu lidé během pandemie zvykli. "Jinak bych to z Německa dělat pro Čechy nemohla," doplnila.

Nadále si ale nechala práci s dětmi. "Vozím svoji skupinku dětí ze školy a do školy, ale chci zkusit tohle, i když to nebude moje hlavní pracovní náplň, a už mám prvního klienta," pochlubila se. ■