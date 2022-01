Dřina v posilovně se mu vyplatila: Vojtko zhubnul 15 kilo a předvedl se v plavkách spolu se sexy přítelkyní

Marian Vojtko s přítelkyní Foto: archiv M. Vojtka

Zpěvák Marian Vojtko (48) v průběhu koronavirové pandemie přibral nějaké to kilo. Hlavním důvodem byly zavřené posilovny. V poslední době se ale vrátil do režimu a pravidelně své tělo chodí trápit. Musíme konstatovat, že dřina na postavě se vyplatila a výsledky jsou vidět.

„Poslední dobou zase cvičím pravidelně, snažím se chodit 3–4krát týdně. Musím říct, že mě to opravdu baví. A jako milovník dobrého jídla a pití vím, že pro své zdraví musím také něco dělat,“ řekl Super.cz Marian.

„Podařilo se mi zhubnout během několika měsíců 15 kilo, které jsem během pandemie nabral. A musím říct, že se cítím moc fajn,” dozvěděli jsme se od zpěváka, který se dokonce předvedl v plavkách, a to po boku své půvabné přítelkyně, se kterou trávil dovolenou na Lipně. Při pohledu na útlou figuru blondýnky Heleny je jasné, proč se Marian pravidelně trápí ve fitku.

V současné době je zpěvák opět na muzikálových prknech, například v muzikálech Muž se železnou maskou nebo Kat Mydlář, proto nás zajímalo, zdali mu při nástupu po pandemii kostymérky nemusely upravovat kostýmy. „Naštěstí jsem všechny krásně obléknul, a nepřidělal jsem tím pádem kostymérkám žádnou práci. Kdo ví, jak by to ale dopadlo, kdyby byly ty posilovny zavřené déle,“ dodal závěrem zpěvák, který je hrdý na to, že má zpět vypracované tělo. ■