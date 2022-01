Hana Mašlíková nafotila rajcovní snímky v rudém prádle. Dřina ve fitku na dovolené se vyplatila

Hanka Mašlíková Foto: Radim Kořínek

Moderátorka Hana Mašlíková (39) se vrátila z dovolené v Ománu ve skvělé formě. Zatímco většina žen si vozí z dovolených kila navíc způsobená více než pravidelnou stravou a válením se na pláži, Mašlíková se vrátila ve stejné formě, s jakou do Ománu odletěla.

"Všichni ví, že jsem disciplinovaná, do cvičení se nenutím, ba naopak. Dokonce by mi chybělo nic nedělat, miluju posilování, dřinu, a proto i na dovolené jsem makala," řekla Super.cz Mašlíková.

Každý den vstávala před sedmou hodinou ranní a ve fitku byla jako první. "Kluci ještě spali, já si zašla zamakat a pak jsme se krásně sešli na snídani. A takhle začal každý den. Nedělám to kvůli tomu, abych nepřibrala, to vůbec. Prostě už bez cvičení nemůžu být," dodala Hanka, která už by s přehledem mohla soutěžit s dívkami v bikini fitness. Tělo má samý sval. ■