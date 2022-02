Krásná Slovenka ze seriálu Polda žije napůl v Kalifornii. Tady má práci, v USA pubertálního syna a exmanžela

Jana Kolesárová Super.cz

„Každý rok je to jiné. Minulý rok jsem byla skoro půl roku tam a půl roku tady. Mění se to podle projektů, práce, podle toho, co přijde,“ svěřila Super.cz herečka, která loni celé léto a podzim pobývala na Slovensku, kde točila kriminálku. Ostatně z kriminálního žánru je známá i českým divákům. Od roku 2016 hraje s Davidem Matáskem v seriálu Polda.

Slovenská kráska do Ameriky poprvé odjela v svých 22 letech. V plánu měla sice krátkou cestu, ale zamilovala se, vdala, porodila syna a v Kalifornii už zůstala. S manželem se později rozešli, ale zůstali přátelé a vychází spolu jako milující rodiče dospívajícího syna Lucase.

Jeho pubertální období zatím zvládají s přehledem. „Je velký pohoďák. Má ty svoje projevy, dalo by se říct tvrdohlavé, místy arogantní, jak to má asi každý puberťák, ale je to dobrá, zvládnutelná puberta. Nepociťujeme mezi sebou tření,“ prozradila nám herečka, která bude v úterý hostem talk show 7 pádů Honzy Dědka. Zdědil Lucas po své mamince herecké vlohy? „Myslím, že ano, ale neprojevuje to. Je trošku stydlivý. Není to jeho směr, není velký extrovert. Spíš je založený sportovně,“ vysvětluje.

Jana Kolesárová je mimo jiné známá ze seriálů Sanitka 2, Poldové a nemluvně, Až po uši nebo filmů Jak se zbavit nevěsty, Manžel na hodinu a další. Naposledy se objevila na filmovém plátně v komedii Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Jak vzpomíná na natáčení s předními českými herci, se dozvíte ve videu. ■