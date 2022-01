Faráři youtubeři: Duo Pastoral Brothers natáčí vtipná videa o křesťanství. S hejty jsme museli počítat, říkají

Faráři Karel Müller a Jakub Malý natáčí vtipná a edukativní videa Super.cz

S nápadem točit videa přišel mladší z dvojice, farář Karel Müller, který byl v roce 2021 zařazen časopisem Forbes do rubriky 30 pod 30. Na spolupráci se s Jakubem dohodli v hospodě.

„Pracoval jsem s dětmi, které koukaly na youtubery, já nevěděl, co to je. Zkusil jsem to taky a našel jsem kolegu, který do toho se mnou šel a teď natáčíme už čtvrtým rokem,“ prozradil Karel Müller Super.cz, kde se zrodila první idea.

Stejně jako většině youtuberů a lidem, kteří se proslavili na sociálních sítích, ani této dvojici se nevyhýbají hejty a kritika. „Pár jich je, ale většina lidí má pozitivní reakce a nejvíc lidí nezajímáme,“ smějí se faráři, kteří budou hosty pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„S těmi hejty jsme museli počítat, protože církev se s hejty potýká od nepaměti,“ vysvětluje Jakub Malý. „Nejlepší hejty jsou, že jsme málo cool a trapní, nebo naopak až moc cool,“ dodává s humorem.

A jak na jejich liberální přístup reaguje starší generace farářů a farníků z jejich okolí? „Ti o nás neví,“ směje se Karel Müller. „Jeden starší kolega nám řekl: Hele kluci, to je super. Kdybych byl mladý, tak to dělám taky. Řekl bych, že ta starší generace má kolikrát větší pochopení než ta mladá,“ dodává Jakub Malý. ■