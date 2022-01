Václav Kopta jako strojvůdce, kterému ujel vlak: Text se učit nemusel, role mu dala zabrat fyzicky

Václav Kopta Super.cz

Text mu tedy opravdu zabrat nedal. "Byly to opravdu herecké Lurdy. Novináři se ptali, zda jsem studoval scénář, ale proč bych to dělal? Řeknu tam asi dvě tři slova," krčil rameny Vašek, jehož k tomu, aby roli přijal, zlákalo hlavně to, že bude moct řídit vlak.

Většinu času za ním ale běží, a to dost nepohodlně, po pražcích. "Což ten běh, nějaký kousek popoběhnu. Chodím hrát tenis a jezdím na kole, takže po nějakých dvaceti nebo třiceti metrech neumírám. Ale objevil se fenomén, kterému se říká pražce, a to byste nevěřili, jak to člověku zkomplikuje život. Ono to určí rytmus toho běhu, a jakmile ho porušíte, tak jdete na tlamu. Já měl hlavu furt sklopenou, protože jsem se bál, kdy zakopnu a rozbiju si ústa," vyprávěl.

Přiznal ovšem, že všechny záběry neodběhal on. Na ty vzdálenější měl dubléra. "Mám dokonce i svého kaskadéra Vítka, který mě zastupuje už od filmu Sněženky a machři po 25 letech, kde si rozbíjím čenich zase pro změnu na lyžích. Tak tam za mě padal on. A naposledy jsme spolu válčili v seriálu Co jste hasiči, kde jsem hrál starostu. Tam jsem měl ošklivou havárii na skútru, tak to za mě absolvoval taky. Ale ve filmu Mimořádná událost, vzhledem k tomu, že se nejednalo o náročné kaskadérské kousky, tak zaskočil na záběry z dálky pán z komparzu, který má podobnou postavu," upřesnil.

V našem rozhovoru jsme zažertovali i na téma dubléra pro intimní scény. Toho ovšem zatím nepotřeboval. "Do tohoto žánru se chystám teprve proniknout. Doteď jsem to přenechával mladším, ale rozhodl jsem se, že je čas, abych vstoupil i na toto pole. Když už tato otázka padla, asi o tom začnu reálně uvažovat, ale teď jde o to, aby přišla nějaká nabídka," smál se Kopta. ■