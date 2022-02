Spejbl a Hurvínek mluví 25 jazyky: Nejtěžší jsou asijské, dánština je taky peklo, říká loutkoherec Martin Klásek

Martin Klásek prozradil, jak se k profesi dostal a proč mu na začátku nešel Spejbl. Super.cz

„Promluvili už asi ve 25 jazycích. Pro mě byly nejtěžší ty asijské, i když musím říct, že třeba taková dánština je taky peklo,“ prozradil Super.cz loutkoherec a zpěvák Martin Klásek, který je hlavním interpretem Spejbla a Hurvínka.

„U vietnamštiny a čínštiny záleží na významotvorných tónech, které se musí perfektně dodržovat. Čínština má 4, vietnamština dokonce 7. Když to spletete, tak se věta stane nesrozumitelnou. Ty jazyky nejsou tak bohaté, pro jeden výraz v čínštině jsou čtyři různá slova, ale podle toho, v jakém tónu se řeknou,“ prozradil dále umělecký šéf souboru Divadla Spejbla a Hurvínka, který bude v úterý hostem talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Martin Klásek pochází z divadelní rodiny a říká, že vždycky toužil po tom pracovat v divadle. To se mu splnilo již v 16 letech, kdy po neúspěšných zkouškách na konzervatoř začal v divadle pracovat jako technik. Tehdy Divadlo Spejbla a Hurvínka sousedilo s Divadlem na Vinohradech, kde působil jeho otec. Slovo dalo slovo a tehdejší ředitel a interpret Spejbla s Hurvínkem Miloš Kirschner přijal mladého budoucího loutkoherce na zkoušku. Řemeslo si ale musel vyzkoušet od píky.

„První dvě zahraniční turné jsem absolvoval coby technik a během toho se prozradilo, že mám tu hurvínkovskou fistulku, že ho umím udělat. Slyšela mě tehdy Helenka Štáchová (představitelka Máničky - pozn.) a Kirschner si mě jednou o přestávce během představení zavolal, ať mu udělám Hurvínka,“ vzpomíná.

První hru Hurvínek mezi broučky nastudoval do roka, tehdy mu ještě nebylo ani 18 let. A jako Hurvínek začal sklízet úspěch, zato se Spejblem měl na začátku problém. „Spejbl byla tragédie, měl jsem ještě mladý hlásek. Tuhle jsem to nedávno slyšel a úplně se divil, jakou měl Kirschner odvahu,“ usmívá se Martin Klásek. ■