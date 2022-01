Polyamorní herečka Tereza Těžká nastupuje do Ordinace: V nové image byste ji na první pohled nepoznali

Tereza Těžká bude novou posilou oblíbeného seriálu TV Nova

Na první pohled bude působit jako šedá myška, i když zdání může klamat. Nepotřebuje okouzlit svou krásou, ale touží oslnit vědomostmi. Překážkou je její nízké sebevědomí.

Přestože má za sebou Tereza četné zkušenosti z epizodních rolí v seriálech a hostuje v Městských divadlech pražských, bude to pro ni první větší seriálová role. „Musím říct, že jsem byla docela nervózní, protože je to po covidovém lockdownu moje první větší herecká zkušenost vůbec, ale naštěstí se hraní nezapomíná, stejně jako lyžování. Nesmírně mě to baví,“ říká herečka, kterou by v brýlích a o několik odstínů světlejších vlasech poznal na první pohled jen málokdo.

Se svou novou seriálovou postavou toho příliš společného nemá, i když pár drobností se přece jen najde. „Dominika je tichá, nenápadná a nespolečenská dívka, kdežto já jsem střela, co na sebe i často strhává pozornost, miluje akci a dobrodružství. Pusu obvykle nezavřu. Ale zase obě dobře víme, co v životě chceme a jdeme si za tím. A taky se nám oběma dělá zle při pohledu na operaci.“

„Svým způsobem máme společný i nějaký cit pro spravedlnost a snahu pomáhat lidem. A i když to tak nevypadá, tak se stydíme před muži,“ prozradila dále Těžká, na kterou se můžete od 3. února pravidelně těšit na portálu Voyo. ■