Blonďáček Nick z Backstreet Boys na sobě začal pracovat a už ukázal první pokroky

Nick Carter Profimedia.cz

„Posledních pár měsíců jsem se snažil vrátit ke zdravým návykům, abych se dostal do formy na turné. Díky Liteboxer a Anthonymu, že je díky nim cvičení i zábavné. Už mám dole 10 liber (zhruba 4,5 kg) a pokračuji dál,“ napsal Nick k fotkám na Instagram.

Zatím se fanouškům neukazuje svlečený, ale fotky před a po přidal v tričku. Snad se fanynky znovu dočkají dne, kdy se blonďatý zpěvák svlékne do půli těla jako za mladých let.

Carter je už trojnásobným otcem a společně se skupinou Backstreet Boys mají v plánu letos vyrazit na turné. To by mělo trvat od května do září a jeho původní termín měl být v roce 2020. Vše se posunulo vlivem pandemie koronaviru. ■