Letím domů! Bára Jánová opouští reality show Survivor: Tohle jsou její první slova po vypadnutí

Bára Jánová dostala své osobní věci a mohla se poprvé ozvat fandům Foto: Instagram B. Jánové

„Kmen Mao, mám vás ráda! Všechny! Je toho tolik, přetolik. Budu s vámi sdílet to, co mi Survivor DAL & NEVZAL! Ale teď, letím domů. A víte co? Moje maminka má dnes 60. narozeniny. Díky, mami. Jsi nejlepší máma na světě. Jedu za tebou,“ ozvala se brunetka fanouškům a rodině z letadla, když dostala zpět přístup ke svým osobním věcem a telefonu.

„Dala jsi to se ctí,“ složila své kolegyni kompliment herečka Eva Decastelo (43). „Koukali jsme, drželi palce! Moc nás dneska Tvoje vypadnutí mrzelo, ale na druhou stranu to muselo být ohromně náročný, tak se musíš už těšit i domů, ne?“ okomentoval její odchod účastník MasterChef Česko, Pavel Berky.

Jánová tušila, že se jí duel opět nevyhne. Už v minulosti byla některými členy kmene označena za nejslabší článek, další s ní už od začátku příliš nesympatizovali, a kvůli tomu musela o své místo v týmu červených zabojovat znovu. Podruhé už bohužel takové štěstí neměla. ■