David Gránský bude tatínkem. Jeho krásná manželka se pochlubila těhotenským bříškem

David Gránský s manželkou Nikolou. Foto: archiv N. D. Gránských

„Hráč číslo 3 vstoupil do hry. Očekáváme….(že se brzy nevyspíme),“ okomentoval snímky s humorem sobě vlastním Gránský, kterého diváci znají například z Modrého kódu a Sestřiček. Loni také s Jasminou Alagič moderoval Talent.

Herec a moderátor se s dlouholetou přítelkyní Nikolou oženil před třemi lety. Letos spolu oslaví už celkem třináct let. Není divu, že se už na miminko moc těší.

Nastávajícím rodičům hned začaly gratulovat další známé tváře. „To je fakt radost tahle zpráva, tetelím se za vás,“ vzkázala Sandra Nováková (39). „Jupíí, já jsem si to myslela, užívejte a držím palce,“ přidala se další herecká kolegyně Kristýna Leichtová (36). „Tak to je boží. Já si to říkala zrovna včera, že ses u toho Dědka nějak roztomile zasekl nad tou otázkou. Moc gratuluju a pusu všem,“ neušlo nic Denise Nesvačilové (30). ■