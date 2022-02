Manželé popsali, jak se nahrávají při sexu do podcastu: Zděšení diváci si nebrali servítky

Lacey Haynes a Flynn Talbot Profimedia.cz

Manželé Lacey Haynes (37) a Flynn Talbot (40) se nahrávají při sexu do podcastu. Pár z hrabství Sussex tím vyhovuje poptávce po intimních tématech a také posiluje vlastní vztah.

Lacey je intuitivní léčitelkou, její manžel Flynn je kouč a o podcastu s názvem Lacey a Flynn mají sex mluvili v pořadu This Morning.

V nahrávkách pár přesně popisuje, co a jak zrovna dělá, aby si i jejich posluchači mohli vychutnat naplňující sex a dojít k vyvrcholení. V jednotlivých epizodách také hovoří o různých tématech, např. o tom, „jak užívat genitálie pro vrcholný smyslový zážitek“.

Manželé se potkali před deseti lety a na začátku měli skvělý milostný život, ten ale s narozením dvou dětí postupně uvadal. Flynn byl víc při chuti než Lacey, říkají otevřeně. „Byla to jediná část našeho vztahu, která neklapala. Všechno ostatní bylo skvělé...ale chceme to tak do konce života?“ ptali se sami sebe. Nechtěli. Rozhodli se tedy investovat čas i úsilí, aby milostný život znovu nastartovali.

Jejich projekt prý není výmluvou, jak mít sex v podcastu. „Zabýváme se léčením traumat z minulosti, zkoumáme poruchy v komunikaci. I díky tomu je to populární - lidé v tom mohou najít řešení problémů, které mají sami,“ míní manželé.

U diváků se však nesetkali jen s pochopením, ale vzbudili zděšení. Lidé je označovali za „podivíny“ a „exhibicionisty“, jiní varovali, že záznamy na internetu zůstanou navždy a jednou si je budou moci poslechnou třeba jejich děti. „Opravdu nepotřebuji poslouchat dva divnolidi, jak mají sex, abych věděla, co chci,“ uvedla jedna z divaček pořadu. ■