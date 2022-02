Odvrácená strana slávy: Herečku proslavila role přehlížené holky, tohle se jí teď děje na veřejnosti

Nicola Coughlan Profimedia.cz

„Být slavná je jako být psem v metru. Úplně stejné. Když vejdete, všichni se na vás dívají,“ popsala, jak vnímá pozornost diváků. „Někteří lidé se na vás usmívají, jiní se vás bojí a nechtějí se k vám přiblížit. A někteří si bez svolení sáhnou,“ promluvila o zkušenostech pro magazín Elle.

„Samozřejmě můžu dál dělat věci, které chci, jen je to jiné. Je to už déle, co jsem šla s kamarádkou do hospody, a bylo to, jako bych byla zvíře v zoo. Lidé se dívali a sledovali mě,“ uvedla.

A bude „hůř“, Nicola se objeví i v další sérii Bridgertonových, dokonce by měla mít i odvážné scény se seriálovým Colinem Bridgertonem, což pozornost kolem její osoby bezpochyby přiživí. Její kolegové Phoebe Dynevor a Regé-Jean Page by mohli vyprávět.

Coughlan nečekala, že se ze seriálu stane celosvětový hit a jeden z nejúspěšnějších projektů Netflixu, že jí a kolegům změní život, ale tušila.

„Asi dva měsíce předtím, než byl seriál zveřejněn, jsem byla na obědě s Phoebe (Dynevor - pozn.) a řekla jsem jí, že si myslím, že jí to změní život. Měla pochybnosti. ‚Už jsem dřív natočila věci, o kterých lidé říkali, že budou velké a nefungovalo to‘, řekla mi. Ale já jsem to věděla, byl to instinkt,“ svěřila.

Začínajícím hercům by Nicola poradila, aby byli přesvědčení o tom, že o tuto branži skutečně stojí. Nese s sebou mnohá úskalí.

„Za poslední rok jsem kvůli natáčení téměř neviděla svou rodinu. Herectví přináší spoustu obětí. Jako dvacátnice jsem si zase nemohla dovolit jet na dovolenou, neměla jsem na to peníze,“ popsala s tím, že nechce lidem předkládat mylnou představu, že herectví je jen zábava. „Je to dřina. Ale úžasná. Neměnila bych,“ dodala. ■