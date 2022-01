Z ostré feministky moderátorkou pořadu pro matky: Herečka při natáčení sama prošla těhotenstvím a porodem

Tereza Dočkalová Super.cz

"Být těhotným člověkem se s rolí feministky nevylučuje. Vzala jsem to jako cestu těhotenstvím, která byla lemována rozhovory s inspirativními lidmi a ukázalo se to jako velmi užitečné, v mém těhotenství. Stalo se to naprosto organicky a přirozeně a doufám, že něco z toho je i v tom pořadu," vysvětlovala Dočkalová, co ji na tomto typu práce zaujalo.

V 1. díle Protivných sprostých matek se řešily výhody porodu doma a v porodnici. Jak se rozhodla sama herečka? "Když jsem na to zpětně koukala, jak jsem přikyvovala k některým věcem, říkala jsem si, jak jsem byla naivní, protože ta zkušenost to docela obrátila. Ale já mám tetu, která pracuje v jedné pražské porodnici, takže to bylo vyřešené celkem za mě," svěřila.

Povídali jsme si o mateřství, vedle něhož herečka stále pracuje. "Musím říct, že obdivuju lidi, kteří si dají full time mateřskou. Mě práce dost baví a vyrušuje mi stereotyp toho každodenního bytí. Mateřská je o tom, že vlastně jen koukáte, jestli se něco neděje. Podobně jako hlídači v supermarketu. Je potřeba něco udělat, přebalit, uvařit, hlídat, aby se si ten malý člověk neublížil. A to je docela jednostranné. Obdivuju všechny, kteří se tomu vystaví bez možnosti odejít někam něco zapracovat," přiblížila svůj postoj Dočkalová.

Ještě před porodem prohlašovala, že dceru nikdy nebude oblékat do růžového, protože nechce spadnout do tohoto stereotypu. Jak je to teď? "Babička trochu moji holčičku do růžového obléká a já se to snažím různě humorizovat a ironizovat. Takže chudák moje dcera se stala prostředkem mého boje proti stereotypizaci," smála se. ■