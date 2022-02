Další psí film na obzoru: Hlavní roli napsala pro Bereniku Kohoutovou její maminka

Berenika Kohoutová ve filmu Řekni to psem

Milovníky nejlepších přátel člověka jistě potěší, že se do kin chystá další film, kde budou psi hrát jednu z důležitých rolí. Po snímcích Gump - pes, který naučil lidi žít, Tady hlídáme my nebo nejnověji Srdce na dlani jde o romantickou komedii Řekni to psem.