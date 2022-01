Není to málo? Megan Fox vyrazila do společnosti v modelu, který výjimečně neodhaloval celé její tělo

Megan Fox Profimedia.cz

Od té doby, co chodí Megan Fox (35) s Machinem Gun Kellym, chodí do společnosti téměř polonahá. Svými průhlednými a rafinovaně prostřiženými modely si vysloužila za poslední rok hodně pozornosti. Občas ale umí být i střídmá.

Na snímcích, které sama zveřejnila na sociální síti, se ukázala ve velmi distingovaném overalu, který měl jen malý výstřih. Megan ovšem na fotkách hlavně ukázala svůj barevný make-up inspirovaný seriálem Euforie a zásnubní prsten, který jí před pár dny na prst navlékl její partner.

Žádost o ruku přišla na jejich dovolené v Portoriku rok a půl poté, co zveřejnili svůj vztah. Seznámili se na natáčení filmu Midnight in the Switchgrass a oficiálně svůj vztah světu potvrdili poté, co Fox hrála ve videoklipu Kellyho k písni Bloody Valentine v červenci roku 2020. „Čekala už na zásnuby, ale samotná žádost byla překvapením,“ uvedl zdroj blízký páru časopisu People a dodal: „Je nadšená, že se bude vdávat.“

Megan byla deset let vdaná za herce Briana Austina Greena, se kterým má tři děti. Rozchod oznámili chvíli předtím, než herečka představila světu svého nového partnera. ■