Podobu s Arnoldem Schwarzeneggerem nezapře. Jeho nemanželský syn předvedl formu jakou míval i táta

Na svém posledním snímku ukazuje formu, za kterou by se jistě nestyděl ani jeho tatínek Arnold Schwarzenegger (74). „Možná trošku lehčí, ale pořád ty pózy jdou,“ napsal k němu.

Ke svému otci vzhlíží nejen co se sportu týče, v posledním rozhovoru pro Inside Edition uvedl, že by se také rád stal akčním hrdinou, ale určitě nemá v plánu používat k tomu příjmení svého otce.

„Já už svoje příjmení mám a rozhodně s ním nemám žádný problém. Mám ho rád,“ řekl Baena, který se jmenuje po své matce: „Moje matka je mou velkou motivací a vidět ji, jak tvrdě pracuje, jednoduše chci, aby na mě byla hrdá,“ dodal.

„Stejně to mám i se svým otcem. To, co dokázal vybudovat úplně z ničeho! Víte co, oba moji rodiče jsou imigranti, kteří vytvořili něco od nuly, takže vidět jejich úspěch, je mojí inspirací. Chci, aby na mě byli pyšní a i sám na sebe se chci dívat hrdě,“ prozradil dále Baena.

Joseph pokukuje i po kariéře herce, i když nechce jít naplno ve šlépějích svého otce a rád by se do světa filmu dostal po svém.

Arnold má Josepha s Mildred Baenou, která jemu a jeho rodině uklízela dům v devadestátkách. Syn se narodil v roce 1996 a Arnold o něm věděl od jeho osmého roku života, kdy se mu začal podobat a jeho manželka Maria Shiver na něj udeřila s otázkou, zda to není jeho syn. Podvádění manželství nepřežilo a v loňském roce došlo k finalizaci rozvodu, o který Maria požádala už v roce 2011.

Kromě Josepha má Schwarzenegger ještě tři děti. Dceru Katherine (32), syna Patricka (28) a Christophera, který se narodil jen o pár dní dříve než jeho nemanželský syn. ■