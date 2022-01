Smutné výročí smrti Karla Svobody: Zmizel bez rozloučení, beze slova promiň, vzpomíná Vendula Pizingerová

Vendula Pizingerová se zesnulým manželem a skladatelem Karlem Svobodou Foto: Petr Hloušek, Právo

Je to už 15 let, co se skladatel Karel Svoboda (✝68) dobrovolně vypravil do hudebního nebe. 28. ledna 2007 si po dlouhém boji s depresemi vzal život. Dodnes zůstává ve vzpomínkách nejen svých kolegů a přátel z branže, ale také své bývalé ženy Venduly Pizingerové (49).

„Dnes je to 15 let, co už spolu nemůžeme mluvit, smát se nebo jen tak zavřít oči a snít,“ zveřejnila Pizingerová spolu s archivními snímky, na kterých je mimo jiné i jejich zesnulá dcera Klárka, jež podlehla leukémii.

„Bylo řečeno mnohé za těch 15 let. Skutečností však zůstává, že zmizel bez rozloučení, beze slova promiň. Dnes mám úplně jiný život, a že za těch 15 let bylo turbulencí. Jsem už šťastná a mám tady Jakuba. No každopádně Karlovi byl humor vlastní a nevím, jak by tohle všechno okomentoval. Snad tady platí jedno židovské přísloví: Všechno je jinak,“ napsala dále ředitelka nadace Kapka naděje.

Za Karla Svobodu se provdala v roce 1995 a z jejich manželství vzešly dvě děti, dcerka Klára (4. 1. 1996 – † 22. 8. 2000) a syn Jakub (16). Dnes je Vendula Pizingerová znovu šťastná po boku manžela Josefa Pizingera, s nímž má syna Pepíčka, který letos v říjnu oslaví druhé narozeniny. ■