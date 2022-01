Už žádná nas*aná protivná ženská. Simona Krainová se pochlubila svou figurou snů a prozradila recept, jak na ni

Simona Krainová Foto: archiv S. Krainové

Modelka se i předtím pyšnila výstavní figurou, dnes má však křivky snad ještě bezchybnější než dříve. To prý ale není to nejpodstatnější. Díky zdravé stravě se totiž i mnohem lépe cítí. I Simona Krainová coby modelka totiž často v jídle hřešila. Kdo by si snad myslel, že jakmile očistný program skončí, Krainová najede na svůj obvyklý režim, ten se mýlil. Vepřo, knedlo, zelo už na jejím jídelníčku nenajdete.

„Už žádné bubliny, sladké limonády, omezím pečivo, alkohol, polotovary a nechám si rozestupy mezi jídlem 5 hodin, aby mělo tělo čas vše zpracovat a strávit. Omezím konzumaci masa (což už omezuji delší dobu), nebudu se přejídat a poslední jídlo si dám v 18 hodin,“ nastavila si jasné cíle.

„Mám přesný návod, směr a cíl, a o tom to je. Ve zdravém těle zdravý duch, a ne nas*aná protivná ženská,“ míní.

A co dalšího by poradila dámám, které si přejí zhubnout? „Naučila jsem se pít teplou vodu, nejen ráno ale celý den. Důvod? skvěle napomáhá trávení neboli urychlení metabolismu. Pití teplé vody napomáhá k lepšímu a rychlejšímu spalování kalorií a zlepšení funkce ledvin a vylučovacího systému. To má přímý dopad na snížení váhy. Ano, čtete správně: pitím teplé vody můžete efektivně hubnout,“ popsala jednoduchý recept spokojená blondýnka. ■