Na Olympicu vyrůstal: Milan Peroutka chce nyní zpívat hity Petra Jandy na divadle

Milan Peroutka a Petr Janda Herminapress

„Vím, že to není první muzikál Petra Jandy. Když se hrál kdysi tady v Divadle Broadway muzikál Ať žije rokenrol!, vůbec bych se tenkrát neosmělil na konkurz přijít. A ještě předtím se uváděl muzikál o Olympicu Jak se lítá vzhůru!, kde hráli dokonce všichni členové, včetně taťky,“ sdělil pro Super.cz Milan.

„Pamatuji si, že v metru visely plakáty a já byl pyšnej, že táta hraje v divadle. Taky tam hrál Aleš Háma, Gondíkovci, Jakub Wehrenberg, Sandra Pogodová a myslím, že na to všichni rádi vzpomínají,“ zavzpomínal Peroutka.

Písničky Petra Jandy a Olympicu jsou mu blízké. Jeho tatínek, na kterého nedávno v pořadu 13. komnata zavzpomínal, hrál v kapele roky na bicí. Proto by si v připravovaném muzikálu Okno mé lásky rád zahrál.

„Tentokrát jsem na konkurz dorazil. O scénáři zatím moc nevím, ale na rozdíl od muzikálu Láska nebeská, který tu hrajeme s hity Waldemara Matušky, jsem si dal soukromou sázku, jestli v něm najdu nějakou píseň, kterou neznám. To by mě překvapilo. Olympic sleduju dodneška, i když už táta není. U připravovaného muzikálu Okno mé lásky to bude mix emocí, to umí písničky Olympicu nabudit. Ale za mě osobně tam to srdíčko bude,” dodal závěrem sympatický Peroutka v Divadle Broadway. ■