Kdo je zrzavá holka od pumpy z Odznaku Vysočina? Herečka chtěla být původně atletkou, překazila to nemoc

Martina Jindrová Super.cz

"Tam jsem hrála Franclu, to byla taková schovanka v domě, kam se přestěhovala Božena s Josefem, do Josefa se zakoukala,ale nevyšlo to, tak nebyla úplně ráda," popsala nám předchozí roli, která má s tou současnou společný nepříliš šťastný osud. "Ale ani jedna se z toho nehroutí a netrápí se celý život," míní Martina, kterou budeme vídat i v novém seriálu na ivysílání České televize TBH.

Martina studuje DAMU, hraje také v divadle, o kterém nám vyprávěla v našem videu. Ale herectví nebylo její první volbou."Tedy jako úplně malá jsem chtěla být herečka, pak jsem si myslela, že budu profesionální atletka. Ale v jedenácti mi to překazila nemoc, tak jsem se k herectví vrátila," vysvětlila Super.cz Jindrová, která má ale ve světě sportu jmenovkyni, zápasnici MMA. "Fandím jí, ale nikdy jsem se neviděly.Třeba jednou půjdeme na kafe," smála se. ■