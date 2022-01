Dívky se vydaly do hotelu, který hojně vyhledávají lovci duchů: Znovu už by to neudělaly!

Hotel Adelphi Profimedia.cz

Do hotelu se vydaly 9. ledna, a jak popsaly ve videu na společném youtubovém kanále Jess and Ellie, hned od začátku se jim něco nezdálo.

„Když jsme přišly do pokoje, všimly jsme si, že se tam rapidně ochladilo. Chvílemi jsme se třásly a měly husí kůži,“ popsaly pro Liverpool Echo. „Také jsme za oknem slyšely výstřely, což bylo velmi děsivé,“ uvedly dále.

Dívky se rozhodly prozkoumat hotel s měřičem EMF, aby zjistily, jestli s nimi duchové budou komunikovat. Po cestě zaznamenaly podivné stíny, teplotní výkyvy a pach zkaženého masa, který podle Jess asociují s poltergeisty.

To ale zdaleka nebylo všechno. Když se vrátily do pokoje, chtěly s údajným duchem navázat spojení. Poté, co ho oslovily, ale dostaly odpověď, na jakou nebyly připravené.

„Ty mrcho!“ ozvalo se z přístroje, s jehož pomocí se snažily s nadpřirozeným jevem komunikovat. Stejný hlas je pak opakovaně vyzval, aby odešly, jak je vidět a slyšet na videu.

Když se později s použitím stejného přístroje Jess s Ellie zeptaly, jestli si dotyčný přeje, aby vypnuly kameru, ozvalo se: „Nezkoušej to!“ Později zaznělo také: „To je konec, hloupé holky.“ a další výzvy k odchodu.

Jestli děvčata omylem naladila nějakou rádiovou stanici, někdo si z nich vystřelil, nebo opravdu komunikovala s duchy, je záhada, kterou se asi nepodaří rozluštit.

„Byl to skvělý zážitek, ale rozhodně bych tam znovu nezůstávala, pokud bych vyloženě nemusela,“ nechala se po zkušenostech slyšet Jess. ■