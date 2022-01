O 32 let mladší exmanželka Seana Penna už na rozvod nemyslí. Rozesmátá a v plavkách byla hvězdou pláže

Leila George Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Herečka si potrpí na starší muže, ale ne vždy jí takový vztah vyjde. Loni se rozvedla s o jednatřicet let starším režisérem Seanem Pennem (61), s nímž žila několik let. Po svatbě jim to ale vydrželo už jen pouhý rok, přičemž žádost o rozvod podala herečka.

Známý sukničkář Penn se rozváděl už potřetí. Rozesmátá Leila už na nevydařené manželství zapomněla a o nápadníky jistě nemá nouzi. V bikinách jí to moc slušelo a patřila k ozdobám slavné australské pláže.

Leila George se do světa šoubyznysu dostala díky svému otci. Vincent D´Onofrio ze seriálu Zákon a pořádek: Zločinné úmysly je přitom jen o jeden rok starší než její exmanžel Sean Penn. Půvabnou herečku diváci mohou znát například z filmu Smrtelné stroje z roku 2018. ■