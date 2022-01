Dříve své křivky nerada ukazovala a dnes se britská hvězda pyšně fotí v bikinách

Vicky Pattison Profimedia.cz

O tom, že zažila v životě období, kdy své tělo neměla ráda, se Vicky Pattison (34) baví otevřeně. Pryč jsou ale ty dny, kdy držela přísné diety a cvičila až do padnutí, aby naplnila ideály ostatních.

Vicky se svým fanouškům ukázala v bikinách ve vířivce a ti nestačili zírat, jak skvěle na fotce vypadá. Ovšem o tom, jak se nyní cítí dobře ve svém těle, se zmínila už před časem.

Svým sledujícím proslov o sebevědomí dopřála u snímku v bikinách u dovolené. „Vypadá to jen jako další fotka z dovolené, kde ukazuje Vicky prsa, jí, popíjí a chová se jako kráva, ale pro mě je to tentokrát jiné,“ začala svůj dlouhý příspěvek.

„Trvalo mi to roky přijmout svoje tělo a netrestat ho nekončícím cvičením, neskrývat ho a přestat ho nenávidět. Je mi 33, jsem v bikinách, jím dezerty, popíjím sladké koktejly a konečně mi je to jedno. (K obličeji se ještě tohle pozitivno nedostalo jen tak mimochodem). Bývala jsem holkou, která nejedla téměř nic, aby neměla nafouklé břicho, když je u bazénu. Také jsem byla tou, která si nechávala všechny koktejly na večer - zní to jako forma šílenství, abych pravdu řekla.“

Uvedla, že sice zažila mnoho krásných dovolených, má pěkné zážitky, ale svůj život nežila naplno, protože měla strach ze svých křivek a byla posedlá svou velikostí. „Kéž bych se mohla vrátit v čase a říct té holce, aby si dala mojito a nějaké dobré pečivo, aby žila, protože život není lepší, když jste hubenější. Aspoň pro mě ne. Dámy, život nezačíná ve chvíli, kdy zhubnete pár kil, když se vejdete do oněch šatů, život je teď a tím, že svoje tělo nenávidíte, jen ztrácíte drahocenný čas, kdy byste mohly zažívat něco skvělého a vytvářet si vzpomínky,“ promluvila do duše svým téměř pěti miliónům sledujících.

„Nebuď tou holkou, co se potí v kaftanu, protože se stydí za svá madla lásky, ale buď tou, která se vrhá do bazénu a ukazuje všem, že být krásná, je o sebevědomí, a ne o velikosti oblečení,“ nabádá Vicky sledující, které ji mají za svůj vzor.

Pattison si v minulosti prošla i drastickým hubnutím, ještě v dobách, kdy účinkovala v reality show Geordie Shore, která ji proslavila. Poslední roky se spíš věnuje Instagramu a sama vytváří i podcasty, které jsou hlavně o sebevědomí a ženských tématech. ■