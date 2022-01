Jestli sejmou Česťu, končíme! Diváci Ordinace se bouří proti ohlášené smrti seriálové ikony Mázla

Petr Rychlý a Michaela Badinková TV Nova

Ohlášená smrt Čestmíra Mázla (hraje Petr Rychlý) vyvolala u diváků Ordinace v růžové zahradě bouřlivé reakce. Lidé kritizují, že tvůrci nechali zemřít jednu z nejoblíbenějších postav i to, že z dřív pohodového seriálu dělají další kriminálku.

„Nikdo není nesmrtelný, ani Čestmír Mázl,” říká Petr Rychlý k roli, kterou hrál 17 let.

Citlivější fanoušci jsou z děje nešťastní, ráznější píšou o „dnu“ a „stupiditě“ a tvůrcům vzkazují, že jestli Mázla sejmou, oni přestávají seriál sledovat.

Mnozí přitom nevěří, že postava zemře - a není divu. Smrt, kterou nejdéle sloužícímu kamenickému lékaři (Rychlý se v seriálu objevuje od samého začátku) tvůrci připravili, je opravdu neuvěřitelná: na služební cestě v Mexiku se stane obětí přestřelky drogového kartelu.

„Petr v Ordinaci rozhodně nekončí!“ cituje deník Aha! manažera Rychlého. Pokud by šlo o tah televize k přilákání pozornosti, nebylo by to poprvé.

Už v listopadu 2020 Nova ohlásila, že Ordinace končí, aby o půl roku později oznámila, že seriál bude „s víceméně stejným štábem i hereckým obsazením“ pokračovat dál, jen se přesune na placené Voyo. ■