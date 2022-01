Snoubenec slavné herečky je zásadně proti vakcínám. Ona má úplně jiný názor: Jak to spolu doma zvládají?

Shailene Woodley a Aaron Rodgers Profimedia.cz

Shailene Woodley (30) a Aaron Rodgers (38) šokovali svět, když loni v únoru oznámili zásnuby. Vztah totiž drželi pod pokličkou a dodnes ho moc neprezentují. S hráčem amerického fotbalu to slavné herečce prý klape, a to i přes to, že mají velmi rozdílné politické názory.