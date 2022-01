Líbačka i po koupačce v ledové Vltavě: Moderátor se připravuje na závody v Africe i s krásnou novou přítelkyní

Petr Vágner Super.cz

V nové přítelkyni Silvii Vlčkové získal moderátor Petr Vágner i sparing partnera. Trénuje totiž na závod Iron Man, který proběhne v severoafrickém Alžírsku. "To, že pojedu do tepla, mi nikdo závidět nemusí. Teď na Sahaře sněžilo a voda v oáze, kde budeme plavat, má 8 až 13 stupňů, takže trénink ve Vltavě, která má asi 2 stupně, se docela hodí ," řekl Super.cz Petr.

Toho čeká 3800 metrů plavání stylem kraul, 180 kilometrů na kole a 42 kilometrů, tedy maraton, běhu pouští. Bude to jeho největší závod. "Mám za sebou dva triatlonové závody, ale to bylo u nás, za daleko lepších podmínek a bylo teplo," upřesnil.

Petra podporuje i jeho partnerka. "Chodí se mnou běhat, jezdit na kole, ale do ledové vody jsem ji ještě nedostal. I já jsem s otužováním začal až loni v listopadu. Silvie je neuvěřitelný parťák, pomáhá mi, když se mi nechce, tak mě vytáhne. Drží mě a vděčím jí za to, že mě takhle podporuje. Stojí za mnou, když jsem nepříjemný, nenajedený a mám nějakou bolístku, uklidní mě, nakrmí a pofouká," pěje na Silvii ódy Petr. Ta ostatně vydržela i objetí a líbání s přítelem poté, co vylezl ze studené vody.

