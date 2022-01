Chyběla vám kočka z Love Islandu? Sexy Mirka se opět ukázala v bikinách a prozradila, jak to má s láskou

Mirka Pikolová

Co jí vlastně účast v reality show dala a vzala? "Hodně mě to posunulo mentálně. Soutěž mi dala zážitky, obrovské zkušenosti, přátele a ukázalo mi to má zrcadla. Ve vztazích se mi vše změnilo o 180 stupňů tam, kde jsem chtěla vždy být. Tedy jsem maximálně vděčná, že jsem byla součástí Love Islandu. A nevzalo mi to nic," svěřila.

Žádný vážný vztah Mirka momentálně nemá. "Dala jsem šanci se poznat více s Honzou, ale z mé strany to tam není tak, jak by mělo být. Jsme tedy kamarádi. Je to úžasný chlap, milující a ten nejhodnější, kterého jsem kdy poznala," míní Pikolová.

Ta se momentálně věnuje modelingu, ostatně jsme se potkali při focení nové kolekce bikin, živí ji také Instagram. "A začínáme natáčet Tvoje tvář má známý hlas, kde jsem jako tanečnice," doplnila Mirka, která se momentálně těší na dovolenou do tepla, kde nové plavky využije. ■