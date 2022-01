Šéf mordparty z Devadesátek v dalším seriálu jako partner a otec obětí znásilnění: Co bylo pro herce těžší?

Vasil Fridrich Super.cz

Bylo podle něj horší hrát kriminalistu, který se zabývá otřesnými případy vražd, nebo otce oběti? "Obojí bylo zajímavé. Na Devadesátkách jsme si užili spousty srandy s klukama i s celým týmem. Byla to dlouhodobější práce. Na Guru jsem měl skvělé partnerky, Lucii Štěpánkovou jako moji manželku, která je taky oběť toho guru, nejen naše seriálová dcera," řekl Super.cz.

Kauzu sexuálního zneužívání v době, kdy v médiích rezonoval případ gurua Járy, podle níž série vznikla, pochopitelně vnímal, ale pouze okrajově. "Ujít tomu nešlo, protože to v té době bylo něco tak intenzivního a bizarního, že to člověk nemohl nezaznamenat. I když samozřejmě ne do drobných detailů, které nám pak objasnil scenárista série Honza Coufal," vysvětlil.

Zamyslel se i nad tím, jak se partner nebo otec oběti má s tímto faktem vyrovnat a jak jim pomoci. "Moje postava není úplně vzor toho, jak by měl muž reagovat, vyslechnout, pomoci. Pro něj je to obtížná situace. Nejprve to odmítá, později si to komplikovaně připouští. Reakce směrem do rodiny je destruktivní, neničí to jen oběti a to je další vrstva těch škod, které to může napáchat," míní. Jak by se zachoval on, prozradil v našem videu. ■