Hanu Gregorovou (69) museli zestařit, aby konečně vypadala na svůj věk: To mě vážně rozesmálo

„Děj se odehrává na ukrajinsko-slovenské hranici, já jsem šéfka pašeráků a vlastně tímhle ’byznysem’ živím nejenom svoji rodinu, ale celou vesnici. Je to komediální seriál a upřímně, všechny nás to moc baví. Mám skvělé spoluhráče a divácké ohlasy jsou velmi pozitivní,“ svěřila se Super.cz Gregorová.

Ta se musela přizpůsobit roli a má šedivé vlasy. „To patří k herectví. Jsem tomu moc ráda, protože mně museli ’zestařit’, abych prý vypadala na sedmdesát,“ smála se herečka, která letos v srpnu paradoxně sedmdesáté narozeniny oslaví. „To mě docela rozesmálo. Ale když vyjdu z maskérny a podívám se do zrcadla, vidím svoji mámu, když jí ale bylo osmdesát. A to mě nejvíc těší.“

Ptali jsme se herečky, jestli neuvažovala o tom, že u této image zůstane a nebude si muset vlasy barvit. „Párkrát mě to napadlo, ale to by byl u mých dlouhých a hustých vlasů asi běh na dlouhou trať. Jedině, že bych to vzala dohola a nechala růst. To bych asi měla hodně bílou hřívu,“ reagovala.

Natáčení na rodném Slovensku si velmi užívala, i když nebylo bez komplikací. „Bylo to stejně náročné jako každý jiný dnešní seriál, občas nás zabrzdí někoho pozitivní test, občas nasněží, takže se exteriérové natáčení musí přesunout, ale produkce a celý štáb to zvládá dokonale. Je to zábava,“ uvedla s nadšením. ■