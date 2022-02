Nenechte se nadále terorizovat škůdci! Ultrazvukový plašič VyplašTo s nimi zatočí

Škůdci dokážou doma nadělat docela paseku. Je tu ale řešení, jak se nezvaných návštěvníků auta, zahrady či vaší spíže zbavit. Na trhu je totiž nový český produkt, který hodlá se škůdci zatočit.

Kuny a myši patří mezi nejběžnější škůdce, se kterými se můžeme u nás v domácnostech setkat. Proč se ale do domácností stahují? To je docela jednoduchá otázka. Láká je potrava a bezpečný úkryt. Kuny většinou můžete potkat na půdě, kde ničí tepelnou izolaci, v podstatě ničí vše, co jim přijde do cesty. Myši si zas troufnou zavítat do spíže, kde máte uskladněné potraviny.

Plašič kun Vyplašto - odežene kunu odkudkoliv!

Babské rady nad zlato?

Pokud jste se s kunami už doma setkali, tak jste určitě zkusili i nějaké babské rady, jak se těchto škůdců zbavit. Nutno ale podotknout, že je kuna velmi chytré zvíře a nejspíše vám ani tyto rady nepomohly.

S podobnými problémy se potýkali i samotní zakladatelé firmy VyplašTo a právě z toho důvodu se rozhodli, dát škůdcům stopku. „Bydlení v rodinných domech či pobyt na chatě je něco, co lidem dává klid a možnost si odpočinout od dnešní uspěchané doby. Kromě radostí se člověk často musí vypořádat i se starostmi. Jednou takovou starostí jsou škůdci a to hlavně kuny, které nás začaly otravovat. Nemohli jsme se jich ničím zbavit a v tu chvíli vznikla myšlenka vytvoření našeho vlastního plašiče.“ popisují prvotní vznik nápadu na výrobu plašičů kun zakladatelé společnosti VyplašTo s.r.o. Ing. Miroslav Fleisner a Ing. Lukáš Čamlík.

Nenechte se trápit od myši - plašič myší VyplašTo vám ji odežene!

Ultrazvukový plašič kun a myší jde do útoku

Plašiče od firmy VyplašTo jsou novým inovativním produktem na trhu. Základem je kvalitní rezonanční zesilovač. Ten generuje silný ultrazvukový signál, díky němuž je plašení kun a myší vysoce efektivní. Pořídit plašič kun je asi nejjednodušším řešením, pokud se chcete kuny nadobro zbavit. Plašič totiž pouze vhodně umístíte do prostoru, který potřebujete od škůdců ochránit, zapojíte do elektrické sítě, či do něj vložíte baterie a už plašíte. Žádné složité nastavování či instalování. Díky tomu, že plašič generuje ultrazvukový signál, tedy signál neslyšitelný pro člověka a navíc s vysokou proměnností v čase, nehrozí, že si škůdce na zvuk časem zvykne.

Další výhodou ultrazvukových plašičů škůdců VyplašTo je jejich preventivní funkce. V momentě, kdy se škůdce zbavíte, plní plašič preventivní ochranu před škůdci, takže se můžete spolehnout, že se škůdce do hlídané oblasti opět nevrátí.

Boj se škůdci není jednoduchý a často trvá dlouhou dobu, než se s nimi dokážete vypořádat. Naštěstí tento proces ultrazvukové plašiče VyplašTo dovedou velmi usnadnit. Nemusíte se již nechávat od kun a myší terorizovat v podobě bezesných nocí. Plašič kun si s nimi hravě poradí a vám tak ubere spoustu starostí. ■