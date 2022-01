Už zase vrkají jako dvě hrdličky. Lela Ceterová se pochlubila zamilovanými snímky s Karlosem Vémolou

Karlos Vémola a Lela Ceterová překonali vztahovou krizi. Foto: archiv L. Ceterové

Prošli si vážnou vztahovou krizí, která by vydala na román, teď už ale opět vrkají jako dvě zamilované hrdličky. Ještě nedávno zápasník MMA Karlos Vémola (36) oznamoval rozchod, protože si myslel, že je mu maminka jeho dcery Lili a syna Rockyho Lela Ceterová (32) nevěrná, nyní už si ale s vnadnou blondýnkou všechno vysvětlil a spíše to u nich vypadá na svatbu.

Už více než rok jsou ostatně beztak zasnoubení. Nyní se Lela pochlubila zamilovanými snímky se svým milým, kde už není ani stopa po jakékoliv zášti.

„V těžkých chvílích se ukáží vždy ti praví lidé, kteří při nás stojí. Taktéž, zda jsou to praví přátelé, anebo ne. I mně se ukázalo, kteří lidé jsou opravdu při mně v tomto těžkém období. Někteří se se mnou přestali bavit, anebo mě pomlouvají a myslí si, že se to ke mně nedostane. Jsem za to velmi ráda, že se mi vystřídal a vytřídil okruh lidí. Takovéto situace vás mnohem víc posilní, a také i váš vztah se ukáže, jak je skutečně pravý. Jsem ráda, že s Karlosem nás to posílilo a utvrdilo v tom, že neumíme být bez sebe,“ rozněžnila se blondýnka, která už tak zahřívá rodinný krb ve Vémolandu a tímto ukončuje napínavou telenovelu. I když kdoví, u tohoto páru nikdy nevíte, co se stane... ■