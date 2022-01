Stejný Ital, který zpívá s Dominikou Gottovou, platí i Petra Vojnara: A co Lucka Vondráčková?

Petr Vojnar Super.cz

O projektu, z něhož vznikla píseň Dominiky Gottové (48) a Gabriela Grillottiho, i o jeho protagonistech by se daly psát romány. Jeho další součástí je i moderátor Petr Vojnar (45). Ten je autorem textu, který ve skladbě Pro tebe Slavíkova dcera recituje.

Petr, který je přes veškeré pochybnosti stále oficiálním přítelem Lucie Vondráčkové (41), Dominiku vyzvedával na letišti, když dorazila do Prahy. Teď toho trochu lituje. "Kdybych věděl, co se strhne, tak jsem pro ni poslal taxíka. Ale tenhle projekt mám od začátku na starosti jako výkonný producent. Chápu, že to bylo zajímavé spojení a zajímavé titulky. Ale jsme pracovní přátelé," řekl Super.cz.

S Dominikou žádní dlouholetí kamarádi nejsou. "Seznámili jsme se v roce 2020 na šedesátinách Gabriela Grillottiho, kam byla pozvaná společnými přáteli. Předtím jsem s ní nikdy nemluvil," upřesnil. Sblížili se ale díky tomu, že podle jejích pocitů pro ni napsal zmíněný text. "Není textařka, bylo potřeba tomu dát formu a já psával texty už pro T-boyz, i když jsem si dal patnáct let pauzu," upřesnil a v našem videu svěřil, že sám zvažuje návrat do hudební branže.

Zatím se věnuje vedle moderování právě produkční a producentské práci pro Grillottiho. A nemůže si stěžovat. Ital mu dokonce zaplatil i byznys třídu na cestu do Mexika. "Byl jsem s touhle firmou v Mexiku pracovně. Cesta není moc pohodlná, a pokud na to jsou prostředky, je ten byznys povinnost, speciálně u mě, který nenávidí létání. Jinak bych neletěl," vysvětloval.

O práci by býval povídal ještě dlouze, ale přerušili jsme ho dotazem, zda se vůbec ještě vídá s Lucií Vondráčkovou. "Tak to je téma, které bych dneska nechtěl řešit, protože jsem tady pracovně a zůstal bych v téhle rovině. O tom si popovídáme jindy," slíbil Vojnar. ■