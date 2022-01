Zapomněla jsi vyretušovat pozadí a ta podprsenka je ti malá, píší hvězdičce v prádle sledující

Chloe Ferry Foto: Instagram @chloegshore1

Hvězda z reality show Geordie Shore si na přirozenost nikdy nehrála, ale občas to s úpravami přežene. To se jí stalo i na poslední fotce v prádle a fanoušci si toho ihned všimli.

„Zapomněla jsi na odraz,“ psal jeden a další se přidal slovy: „Photoshop na pozadí.“ Ovšem to nebyl jediný prohřešek, za který se dočkala pár nepříjemných komentářů. Sledující poukázali i na to, že by si při reklamě na prádlo mohla obléknout správnou velikost.

„Proč nikdy nenosíš podprsenky, kde by ti seděl košíček? Vypadalo by to lépe!“ napsala jí jedna z fanynek a další se přidala: „Vypadáš dobře, ale vypadalo by to lépe, a navíc by ses i cítila lépe, kdybys měla správnou velikost podprsenky.“

Chloe si na své silikonem upravené poprsí neoblékla malou podprsenku poprvé, sami se můžete podívat do galerie, kolikrát už propagovala prádlo, které rozhodně pěkně nesedělo. A to už má i vlastní značku! ■