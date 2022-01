Pokud se s touhle single kráskou chcete seznámit, neposílejte lechtivé fotky. Sonia Edde se vám drsně pomstí

Moderátorka Úplně debilních zpráv je stále single. Super.cz

Patří do skupiny žen, které snily o tom, že jednou budou zdobit obálku pánského časopisu Playboy. Sonia Edde vešla ve známost jako moderátorka v rádiu a televizi a pak se rozhodla dát na odiv i své ženské přednosti. Jak sama v našem rozhovoru říká, nelituje toho, že vsadila na zevnějšek a nikoli na to, co má v hlavě. „V magazínu jsem ukázala tělo, ale ukázala jsem, že mám i prořízlou pusu. Bylo tam vidět obojí,“ uvedla Sonia.

V přítomnosti blond krásky se rozhodně nenudíte. Sonia má stále co říct, a proto se živí slovem. V minulosti to ale na kariéru moderátorky nevypadalo. „Dřív jsem vůbec nemluvila, hrozně jsem se styděla. Od 14 let se živím zpěvem. Pak jsem se nějak rozkecala. Deset let pracuji v rádiích a od té doby se živím pusou.“

Ptali jsme se Edde, jestli muže přitahují ženy z názorem, nebo ty, které přitakávají. „Rozhodně to druhé. Proto jsem stále single,“ vyhrkla ze sebe jednoznačnou odpověď playmate. K seznámení blondýnce titulka Playboye nepomohla. „Rozhodně mi chodí do zpráv na Instagramu mnohem víc pánských přirození. Nevím, jestli je to tím, že holky v pánském časopise dostávají takové čuňačiny. Holt s tím ale asi nic nenadělám,“ krčí rameny kráska, která našla proti internetovým predátorům účinný nástroj. „Mám jednu fintu. Smajlíčkem jsem párkrát zakryla to nejhlavnější a zveřejnila fotku přirození i se jménem. Fanoušci si pak takového úchyláka samozřejmě podají," popsala svou sladkou pomstu Sonia Edde. ■