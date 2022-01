Před kamerou se nebojí svléknout, pokud to stojí za to: Tohle si myslí nejhanbatější hvězda Euforie o nahotě ve filmech

Sydney Sweeney Profimedia.cz

Sweeney přiznala, že požádala tvůrce, aby v seriálu ponechali jen nezbytně nutné scény, v nichž se objevuje nahoře bez. A ti prý jejímu přání vyhověli.

„Sam Levinson je skvělý,“ vzdala hold autorovi seriálu v rozhovoru pro list The Independent. „Byly scény, ve kterých měla být Cassie nahoře bez, ale přišlo mi to zbytečné. Řekla jsem to Samovi a on uznal, že to není potřeba.“

„Nikdy jsem neměla pocit, že mě do nahých scén nutí, nebo že to cpe do seriálu na sílu. Když jsem to dělat nechtěla, nemusela jsem,“ dodala k věci herečka.

Uznala také, že diváci kvůli nahým scénám neberou její postavu vážně a přehlížejí její herecký výkon.

„Jsem pyšná na svou práci na Euforii. Myslím, že jsem to zahrála skvěle, ale nikdo o tom nemluví, protože jsem se svlékla. Natočila jsem Bílý lotus a najednou si mě lidé všímají,“ promluvila o svém dalším projektu pro HBO.

„Najednou chtějí vědět, v čem dalším účinkuji, a já si říkám, copak nikdo neviděl Euforii nebo Příběh služebnice?“ dodala k tématu. „Když se před kamerou svlékne muž, udělí mu za to ceny a opěvují ho. Když to udělá žena, je to něco zcela jiného,“ myslí si.

Kromě zmiňovaných předvedla Sydney úctyhodný výkon i v seriálu Ostré předměty. Nahá se pak předvedla i ve filmu Voyeuři. Co se týče nahoty, myslí si, že by neměla být tolik tabuizována.

„Lidé se v klidu dívají na to, jak někoho ve filmech vraždí, ale jakmile se tam někdo objeví nahý, hned je z toho oheň na střeše,“ uvedla před časem v rozhovoru pro TeenVogue. ■