Sexbomba Mottlová už je zase single. Nápadníci by si měli dát pozor na tyto podstatné věci

„Už to opadlo. Ukázalo se, že to není to, co hledám,“ komentovala svou poslední vztahovou zkušenost Mottlová. Kvůli poslednímu zážitku si Mottlová uvědomila, že chce už jen vážný vztah. „Budu muset najít chlapa, který za to stojí a je pro život,“ říká uvědoměle Bára.

Pokud stojíte o srdce pohledné herečky, tak vám nedoporučujeme oslovovat ji přes sociální sítě. Chtělo by to vymyslet si originálnější způsob. „Myslím si, že můj pravý nevypisuje holkám na sociálních sítích. Bude si muset najít lepší cestu, jak ke mně.“

Jak si Mottlová vysvětluje, že nenašla toho pravého? „Myslím si, že mám hodně co nabídnout. Mám prima nemovitost. Proto potřebuji k chlapovi vzhlížet. Potřebuji, aby byl osobnost. Aby měl intelekt, chtěl rodinu a byl otevřený a fajn člověk,“ popsala svůj ideál Mottlová.

Blondýnka si uvědomuje i své minus, zároveň ví, co od života chce. „Se mnou jako s herečkou to taky není nejjednodušší. Nemusí umět dobře vařit a nemusí být nejkrásnější. Na vzhledu mi nezáleží, ale jde mi o jeho osobnost. Ten člověk musí být vyrovnaný a nepotřebuje se předvádět, kupovat si mě věcmi. Jsem hotová ženská a potřebuji hotového chlapa. Důležité je, aby ve vztahu byla harmonie,“ dodává v popisu pana dokonalého Barbora Mottlová. ■