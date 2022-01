Prodloužené vlasy odhodila a svlékla se do bikin: Takhle si Rita Ora užívá Austrálii

Rita Ora Profimedia.cz

Do Austrálie odcestovala začátkem loňského roku, kdy získala místo v porotě v oblíbené pěvecké soutěži The Voice Australia. Nejen práce ji ale u protinožců zdržela, našla tu totiž svého partnera, novozélandského režiséra Taiku Waititiho. S tím už randí skoro rok a do Sydney se po pobytu v Los Angeles a krátkém čase v Evropě zase vrátila a pokračuje v natáčení dalšího ročníku pěvecké soutěže. „Nečekala jsem, že najdu v Austrálii lásku, ani jsem ji totiž nehledala,“ uvedla před časem Ora pro The Independent.

Mezi natáčením má ale chvíle i pro sebe, a to pak začne fotit jeden snímek za druhým. Nejlépe v bikinách. „Cvičím většinou dvě až tři hodiny, záleží, kolik mám ten den času. Většinou mám tři série, které třikrát opakuji. Nejvíce se zaměřuji na stehna a zadeček, hodně dřepuji a zvedám činky,“ prozradila zpěvačka magazínu Shape o tom, jak se udržuje ve formě.

Rita nedávno svým fanouškům prozradila, že jí konečně dorostly vlasy do takové délky, že byla ochotna sundat si i vlasy nastavené. „Moje vlasy konečně rostou, tak jsem mohla sundat prodloužené vlasy,“ radovala se zpěvačka. ■