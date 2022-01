Milovaná žena mu v 52 letech zemřela na rakovinu. Herec poprvé od její smrti veřejně promluvil

Helen McCrory a Damian Lewis Profimedia.cz

Hold své ženě vzdal Lewis v Národním divadle, v hledišti seděly i jejich dvě děti, dcera Manon (15) a o rok mladší syn Gulliver. Památce zesnulé byl věnovaný večer poezie.

„Tento večer je věnovaný jí, což je báječné, protože Helen Národní divadlo milovala,“ uvedl Lewis.

Sám přečetl poslední část básně Everything Is Going To Be All Right od irského básníka Dereka Mahona. Ze záznamu zazněl i hlas Helen přednášející báseň. Její muž ji poslouchal se zavřenýma očima.

McCrory byla také významnou divadelní herečkou. Za kolegu se provdala v roce 2007.

Zprávu o úmrtí oznámil Lewis na sociální síti. „Se zlomeným srdcem vám musím oznámit, že po hrdinném boji s rakovinou odešla má krásná a silná žena Helen McCrory. Zemřela pokojně doma a obklopená láskou rodiny a přátel,“ uvedl loni v dubnu. ■